Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Hedefimiz Cumhurbaşkanımız liderliğinde dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomi arasına girmek'

Gaziosmapşa’da Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Hedefimiz Cumhurbaşkanımız liderliğinde dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomi arasına girmek” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziosmanpşa’da bulunan Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Tören öncesi Bakan Karaismailoğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesi’ni ziyaret etti. Basketbol sahası, voleybol sahası, 750 seyirci kapasiteli tribünü, tasarım atölyeleri, derslikleri, sergi alanı, konferans salonu ve kütüphanesi olan Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi’nin açılış törenine Bakan Karaismailoğlu’nun yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın kardeşi Ahmet Topbaş ve çok sayıda davetli katıldı.

“İstanbul hizmet ister, yatırım ister”

1994 yılından beri İstanbul’a yapılan hizmetlerden bahseden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; “Belediyecilik yıllara dayanır çok geçmişi var. Türkiye belediyeciliğinin nasıl bir hizmet işi olduğunu vatanına, milletine 7 gün 24 saat hizmet etmek olduğunu 27 Mart 1994 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmasıyla öğrendim. Bu yüzden biz sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çok şey öğrendik. İstanbul hizmet ister, yatırım ister. Özellikle toplu taşıma hayatımızın vazgeçilmezi. O yüzden 1994 yılında İstanbul’a hizmet etmek için göreve gelenler ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte İstanbul’umuz için çok büyük planlar yaptık. O gün bugün 270 kilometre İstanbul genelinde şu anda hizmet veren metro yatırımlarının hepsi 2019 yılı öncesi yapıldı ve hizmete girdi” şeklinde konuştu.

“2019 yılında Dudullu Metro Hattını yüzde 70’lik oranla devretmiştik”

Bugün açılışı gerçekleşecek Dudullu-Bostancı metro hattının yüzde 70’lik kısmını devrettiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Maalesef 2019 yılında vatandaşlarımız başkalarını tercih etti. Bizim derdimiz vatandaşımıza yapılacak hizmettir. Ama görüyoruz ki maalesef o bırakılan hizmetler olduğu gibi duruyor. Bugün Bostancı-Dudullu metro hattının açılışını yapacaklar. Biz 2019 yılında burayı da yüzde 70’lik ilerleme oranıyla devretmiştik. Aradan 4 yıl geçti. Halbuki çoktan bitirilmesi gereken bir hattı. Ona da şükür diyoruz. İstanbul’da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin belediye tarafından yapımı başlanmış olan bir hastane yolunu yapmayan bir yönetimi görünce devralarak 1 ay içinde hastane yolunu yaptık. Hastaneye yol yapmayı tercih eden bir zihniyeti İstanbul yaşıyor” dedi.

“Hedefimiz Cumhurbaşkanımız liderliğinde dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomi arasına girmek”

Ak Parti hükümetinin hedeflerinden bahseden Bakan Karaismailoğlu, “Bizim derdimiz hizmet. Milletimizin yaşam kalitesini arttırmak ve yaşamını kolaylaştırmak. Ülkemizin her tarafında son 20 yıldır çok büyük bir atılım var. O yüzden AK Parti hükümetinin bir hedefi var. Cumhurbaşkanımız liderliğinde dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomi arasına girmek. Biz de o altyapıyı oluşturmak için canla başla çalışıyoruz. Bütün dünya krizlerle boğuşurken Türkiye ‘de yatırımlar artarak devam ediyor. Sonucunda bu bütçeleri Türkiye Cumhuriyeti kendi üretiyor ve vatana millete harcıyor. Harcamaya da devam edecek” şeklinde konuştu.