Ümit Kalko: 'Yurt dışına açılacağız'

Mektebim Okulları tarafından düzenlenen “Eğitime Yön Veren Liderler Buluşması” Silivri Kampüsü’nde gerçekleşti.

Türkiye çapındaki Mektebim Okulları’nda görev yapan müdürü ve idarecilerin katıldığı toplantılar serisinin birinci günü Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko’nun konuşmasıyla başladı.

Konuşmasında Mektebim Okulları’nın yolculuğu, iş hayatı ve başarılı insanların prensiplerinden örnekler veren Kalko; Mektebim Okulları olarak geleceğe yönelik hedefleri hakkında şunları söyledi:

“Okul müdürlüğü okulun geleceğini belirleyen bir iş. Sizler orada sadece okul yöneticisi olarak bulunmuyorsunuz, sizler aynı zamanda okulun aynasısınız. Mektebim’in en büyük temsilcileri müdürlerdir; çünkü müdürün duruşu, kılık kıyafeti, iletişim becerisi bunların hepsi markanın kalitesini ortaya koyan şeyler. Öğretmenlerinize ne kadar çok değer verirseniz okulun yüzünün o kadar güldüğünü görürsünüz. Üniversiteyi bitirdiğim zamandan beri bu sektördeyim. 18 yıllık tecrübemin sonunda bir okulda çalışanların yüzü gülüyorsa o okulun yüzü güler. Ama öğretmenlerin, çalışanların yüzü gülmüyorsa vay haline…



Bir okulda başarının en önemli kurallardan birisi müdürün, öğretmenlerin, çalışanların istikrarı. Diğer bir konu da yılların tecrübesi ile sabittir; iç kayıt oranı yüksek olan okulların öğretmen sözleşme yenileme oranı da yüksektir yani kadronun büyük bir kısmıyla devam eden kurumların genellikle iç kayıtlarını tutma ve yenileme oranı da yüksektir. Bununla birlikte iç kayıt oranı yüksek olan kurumların yani memnuniyeti olan kurumların dış kayıt oranı da yüksek oluyor. Çünkü tavsiye ediliyorsunuz.

Okulda başarı için planlı, disiplinli olacaksınız. Ekibinizle iletişiminiz çok güçlü olacak. Her gün ritüelleriniz olacak. Herkese güven duygusunu hissettirmeniz lazım. Herkese, her şeye ‘evet’ demekten bahsetmiyorum. Güler yüzlü, tatlı dilli ve adil olmanız yeterli.

Türk cumhuriyetlerinde ve Körfez’de markamızı büyüteceğiz. Zaten Kanada Toronto'da Mektebim International ofisimiz mevcut. Çift diploma gibi birtakım organizasyonları oradan sağlıyor arkadaşlarımız. Yani bizim Türkiye’de büyüyüp, yurtdışına açılma projemiz var. Dünyanın en büyük eğitim markalarından birisi Mektebim olacak. Bir de üniversite kurma idealimiz hala var. Ama bu anlattıklarımın hepsi için de önümüzde 5 yıl var. Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Allah ömür verdiği sürece eğitim harici bir sektöre girmeyi düşünmüyorum. Tüm gücümüzü bu alanda kullanıp daha büyük projelere imza atacağız. Her sene de daha güçlü olacağız.”

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