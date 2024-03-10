Üsküdar'da 17 Roman çift, toplu nikah töreniyle dünya evine girdi

Üsküdar Belediyesi tarafından Selami Ali Sosyal Tesisinde düzenlenen organizasyonda 17 roman çift, toplu bir şekilde dünya evine girdi. Çiftlerin nikahlarını da Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı.

Üsküdar Belediyesi tarafından Selami Ali Sosyal Tesisinde 17 Roman çiftin nikahları kıyıldı. Nikahları kıyılan çiftler ömür boyu mutluluğa “evet” dedi. Düğüne Roman çiftlerin aileleri yoğun ilgi gösterdi. Organizasyonda 17 Roman çiftin nikahını Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen tek tek kıydı. Çiftlerin nikah şahitliğini İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir yaptı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen nikah merasiminin ardından çiftlere nikah cüzdanlarıyla birlikte düğün hediyesi de verdi. Ayrıca nikah töreninin ardından müzisyen Şenol Evgi de sahne aldı.

Nikah töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu güzel hafta sonunda çok anlamlı bir 17 ayrı çiftçimizin nikah merasimine hoşgeldiniz. Bu güzel hemşehrimiz, bu güzel gençlerimiz belediyemize müracaat ettiler. Birbirleriyle evlenme istediklerini beyan ettiler. Şimdi biz de Üsküdar Belediyesi olarak toplu bir nikah merasiminde bu mutluluğu hep paylaşalım diye güzel bir organizasyonla ev sahipliği yapıyoruz. Huzurlarınızda evlenecek olan çiftlerimizin bugün nikahını kıyacağımız tüm gençlerimizi tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum" dedi.