Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın da sağanak yağışın ardından yaşanan tartışmalara katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde bir ana arter olan Müjdat Gürsu Caddesi’ne dikkat çeken Yalçın, “algıyı bırakıp olguya baksınlar” dedi.

Yalçın, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Yer Silivri Müjdat Gürsu Caddesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan bir ana arter. Görüyorsunuz, Altyapı sorunu nedeniyle araçlar mahsur kalmış. Bu kafayla giderlerse, araçları yüzdürme hizmetinde sınır tanımazlar. İBB yönetimi ve ilçedeki sözcüleri algıyı bırakıp olguya baksınlar."