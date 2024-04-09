Yalova'da Suudi uyuşturucu taciri yakalandı

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Suudi Arabistan uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Yalova'da Suudi uyuşturucu taciri yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Yalova’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Suudi Arabistan uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kirazlı köyünde ikamet eden Suudi Arabistan uyruklu A.S.A.’nin İstanbul’dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri Yalova’da piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Jandarma tarafından şahsın köydeki ikametinde yapılan aramada 68 gram plaka esrar, 2 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

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Gözaltına alınan Suudi zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.