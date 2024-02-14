Yalova'da YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretleri belediyeden

Yalova Belediyesi ile Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretleri Yalova Belediyesi tarafından karşılanacak.

YKS’ye girecek öğrencilerin sınav ücretlerinin karşılanması için imzalanan protokole Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe imza attı. Makamında gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Tutuk, “İlimiz merkezinde öğrenim gören ve YKS sınavına girecek olan 12’inci sınıf öğrencilerimizin sınav ücretlerini Yalova Belediyesi olarak biz karşılayacağız. 25 lisede bin 980 öğrencimize yapmış olduğumuz bu uygulamanın, bu jestin gençlerimize moral olacağını düşünüyoruz. Ayrıca öğrencilerimize girecekleri sınavda başarılar diliyorum. Unutmasınlar ki öğrencilerimizin her zaman yanlarında Mustafa ağabeyleri olacak. Ben onlara buradan sesleniyorum; gençler Yalova sizlerle güzel. Sınavda başarılar” dedi.

“Yalova’da ilk defa oluyor”

Yalova Belediyesi’nin her zaman eğitim ve öğretim camiasına destek verdiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Akmeşe ise, böyle bir uygulamanın Yalova’da ilk kez yapıldığını bildirdi. Akmeşe, “Yalova Belediyesi ve değerli ekibi her zaman eğitim teşkilatına ve bileşenlerine ve öğrencilerimize hizmet etme konusunda üstün gayret sarf ediyorlar. Bu uygulama ile sınav ücretlerini protokol öncesi yatırmış olan öğrencilerimiz, makbuzlarını ibraz etmeleri durumunda vermiş oldukları ücretleri tekrar geri alabilecekler. Bu da Yalova’da ilk defa yapılıyor ve bu Sayın Mustafa Tutuk’un vesilesiyle olan bir girişimdir. Burada sizlerin huzurunda Başkanımız Mustafa Tutuk’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.