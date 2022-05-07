Yargıtay'dan hizmetliyi gözetleme kararı

Temizlik için gittiği evden hırsızlık yaptığından şüphelenilen kadın, gizli kamerayla takibe alındı. Ev sahibinin cüzdanını karıştıran temizlikçi 'Hırsızlık' suçundan beraat etti. Gizli kamerayı delil saymayıp, sanığın beraatine hükmeden Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı Yargıtay'dan döndü.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 07.05.2022 09:38
  • Güncelleme: 07.05.2022 12:31
Yargıtay'dan hizmetliyi gözetleme kararı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Eşiyle birlikte çalışan H.K., evini temizlemesi için özel bir şirketten çağırttığı temizlik görevlisi Ş.M.’nin hırsızlık yaptığından şüphelendi. Sürekli ziynet eşyaları azalan ev sahibi, temizlikçi Ş.M.’yi takip etmek için eve gizli kamera yerleştirdi. Temizlikçinin gün boyu hareketliliğini dedektiif edasıyla takip eden ev sahibi, genç kadının, evde temizlik yaparken, yatak odasındaki şifonyeri karıştırarak, içinde bulduğu cüzdanı kontrol ederek, boş olduğunu görünce yerine koyduğunu tespit etti.

Emniyet Müdürlüğü’nün yolunu tutan ev sahibi kadın, temizlikçiden şikayetçi oldu. Savcılıkça başlatılan soruşturma sonucunda Ş.M. hakkında Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine hükmetti.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Ev sahibi, kararı temyiz edince 2021 yılında devreye Yargıtay 6. Ceza Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, evdeki ziynet eşyalarının eksilmesi sebebiyle evde çalışan hizmetliyi gözetlemek amacıyla eve gizli kamera takılması ve elde edilen görüntülerin yargılamada delil olarak sunulmasının hukuka uygun delil olduğuna hükmetti.

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: "Eve kamera yerleştirmek suretiyle kayda alınmasını sağladığı görüntülerin hukuka uygun delil olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır. Bu kamera kayıtlarına dayanılarak, daha önce H.’nin ziynet eşyalarında ve parasında meydana gelen eksiklikler bağlamında Ş.’nin hırsızlık suçunu işlediği kabul edilerek hakkında mahkumiyet hükmü kurulamaz. Ancak; Ş’nin yatak odasında bulunan şifonyeri karıştırarak, içinde bulduğu cüzdanı kontrol etmesi ve fakat boş olduğunu görünce yerine koyması bağlamında, teşebbüs aşamasında kalmış hırsızlık suçunu işlediğini kabul ederek, hakkında mahkumiyet hükmü kurulması gerektiği, yönünde içtihatta bulunmuş ve ilk derece mahkemesinin beraat hükmünün bozulmasına karar vermiştir. Güvenlik ve toplumsal düzenin sağlanması amacıyla kamuya açık alanlarda kurulan şehir kamerası görüntüleriyle özel kişi ya da kuruluşların ev ya da iş yerlerinde, yaşama hakkı ile mülkiyet hakkı başta olmak üzere kendi hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurdukları kamera görüntülerinin gerektiğinde ceza yargılamasında hukuka uygun delil olarak kabul edilmesi gerekir."

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri'de bayram namazı saati

Silivri’de bayram namazı saati

2
Denize sıfır nezih bir mekan...

Denize sıfır nezih bir mekan...

3
Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

4
Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

5
Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

6
Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Başkan Yılmaz'dan Asel bebeğe destek daveti

Başkan Yılmaz’dan Asel bebeğe destek daveti

DAHA FAZLA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı

Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı