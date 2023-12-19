Yerli Malı Haftası'na Togg'lu kutlama

Türkiye'de okul sıralarının yıllarca portakal ve mandalinaya ev sahipliği yaptığı Yerli Malı Haftası, bu kez Cumhuriyet'in 100. yılında İrfan Sırdaş Aile Eğitim Vakfı orta ve ilk okulunda Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg ile kutlandı.

Yerli Malı Haftası'na Togg'lu kutlama
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

  İrfan Sırdaş Aile Eğitim Vakfı orta ve ilk okulu, her yıl 12-16 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası’nı bu kez farklı bir etkinlikle kutladı. Keyifli ve öğretici sürpriz etkinlikte öğrencilerin yanı sıra öğretmenler, aileler ve vatandaşlarda Gemlik’te üretilen Togg’u inceleme fırsatı buldu. Togg’un içine binerek Türkiye’nin yerli malında teknik anlamda ulaştığı son noktayı gören öğrenciler, aracın donanımı ile ilgili öğretmenlerden bilgiler aldı. 

Yerli Malı Haftası'na Togg'lu kutlama
Yerli Malı Haftası'na Togg'lu kutlama
Yerli Malı Haftası'na Togg'lu kutlama
Yerli Malı Haftası'na Togg'lu kutlama
Yerli Malı Haftası'na Togg'lu kutlama