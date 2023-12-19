Yerli Malı Haftası'na Togg'lu kutlama

İrfan Sırdaş Aile Eğitim Vakfı orta ve ilk okulu, her yıl 12-16 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası’nı bu kez farklı bir etkinlikle kutladı. Keyifli ve öğretici sürpriz etkinlikte öğrencilerin yanı sıra öğretmenler, aileler ve vatandaşlarda Gemlik’te üretilen Togg’u inceleme fırsatı buldu. Togg’un içine binerek Türkiye’nin yerli malında teknik anlamda ulaştığı son noktayı gören öğrenciler, aracın donanımı ile ilgili öğretmenlerden bilgiler aldı.