Yeşil Drago Sushi Restaurant Silivrispor'u misafir etti

Geçtiğimiz günlerde Silivri sahilinde hizmete açılan Yeşil Drago Sushi Restaurant, Siivripsor kulübü sporcularını misafir etti. İşletme sahibesi Yulııa V., Kulübün her zaman yanlarınla olduğunu belirterek 'sizlerle gurur duyuyoruz' dedi.

Yeşil Drago Sushi Restaurant Silivrispor'u misafir etti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu, teknik kadro ve oyunculara teşekkür eden Yeşil Drago Sushi Restaurant  sahibesi Yulııa V. “En iyi, cesur, güçlü futbol oyuncular Silivrispor, başarı, zafer, sağlık ve gözlerinizde sönmez bir ateş! sadece ileri! istediğimiz seviyeye ulaşmak istiyoruz. Her zaman yanınızdayız. Bugün ağırladığımız Kulüp başkanımız ve sporcularımıza teşekkür ederim. Onlarla gurur duyuyoruz” dedi

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Yeşil Drago Sushi Restaurant Silivrispor'u misafir etti
Yeşil Drago Sushi Restaurant Silivrispor'u misafir etti
Yeşil Drago Sushi Restaurant Silivrispor'u misafir etti
Yeşil Drago Sushi Restaurant Silivrispor'u misafir etti
Yeşil Drago Sushi Restaurant Silivrispor'u misafir etti
Yeşil Drago Sushi Restaurant Silivrispor'u misafir etti
Yeşil Drago Sushi Restaurant Silivrispor'u misafir etti
Yeşil Drago Sushi Restaurant Silivrispor'u misafir etti