Yeşil Drago Sushi Restaurant Silivrispor'u misafir etti
Geçtiğimiz günlerde Silivri sahilinde hizmete açılan Yeşil Drago Sushi Restaurant, Siivripsor kulübü sporcularını misafir etti. İşletme sahibesi Yulııa V., Kulübün her zaman yanlarınla olduğunu belirterek 'sizlerle gurur duyuyoruz' dedi.
Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu, teknik kadro ve oyunculara teşekkür eden Yeşil Drago Sushi Restaurant sahibesi Yulııa V. “En iyi, cesur, güçlü futbol oyuncular Silivrispor, başarı, zafer, sağlık ve gözlerinizde sönmez bir ateş! sadece ileri! istediğimiz seviyeye ulaşmak istiyoruz. Her zaman yanınızdayız. Bugün ağırladığımız Kulüp başkanımız ve sporcularımıza teşekkür ederim. Onlarla gurur duyuyoruz” dedi