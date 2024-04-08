Yöresel kıyafetler giyerek oyun havasıyla vatandaşları sahura kaldırdılar

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ilginç bir sahur programı organizasyonuna imza atıldı. Dernek binasında toplanan folklor grubu, dernek üyeleriyle birlikte müzik eşliğinde Süleymaniye Mahallesi’ni dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı. Rumeli ekibinin sesini duyarak camlara çıkan vatandaşlar ise, oyunlara alkış ile tempo tuttu.

Arnavut böreği ikramı

Ekip, Rumeli yöresine özgü kıyafetler ile davul, darbuka ve akordiyon eşliğinde Balkan müziklerini çalarak, yöresel şarkılar söyledi. Rumeli ezgileriyle sahura kalkan vatandaşlar ise, neşeli organizasyonu gerçekleştiren gençlere Arnavut böreği, tatlı ve içecek ikram etti. Saat 03.30’a kadar süren organizasyon, gençlerin dernek lokalinde sahur yapmasıyla sona erdi.