Zeka Oyunları Şampiyonası'nın 2024 yılı lansmanı yapıldı

Esenler Belediyesi tarafından “Aklını Kullan, Ödülü Kazan” sloganıyla düzenlenen Zeka Oyunları Şampiyonası’nın 2024 lansmanı Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Zeka Oyunları Şampiyonası’nda yeni dönemin heyecanı yaşanıyor. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen lansmana ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci grupları katıldı. Gerçekleştirilen lansmanda şampiyonaya katılan okulların mücadele edeceği grupların kura çekimi gerçekleştirildi. Büyük bir heyecanın yaşandığı lansmana öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

"İyi ki de katılmışım diyorum"

Çok mutlu olduğunu ve kazanmak için dua ettiğini belirten 13 yaşındaki öğrenci, daha önce de katıldığını ve ikinci elde kaybettiğini belirtti. Bu sefer ise hedefinin kazanmak olduğunu söyledi.

Lise öğrencisi Beyzanur Güzeloğlu ise “Çok sevinçliyiz. Okulumuzda bize yardımcı olan matematik hocamız Ayşe Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde güzel bir programa katıldık. Çok sevindik. İnşallah birincilikle dönmeyi planlıyoruz. Hiç oynamadım. İlk defa lise de katılıyorum. Ama çok mutluyum. İyi ki de katılmışım diyorum” dedi.