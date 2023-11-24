'Beykoz Kahvecisi' vize haftasında kampüste

Beykozlu gençlerin gözde buluşma mekânı yerel kahve zinciri “Beykoz Kahvecisi” üniversite öğrencilerine kahve ikramıyla vize haftasına enerji kattı. Dünyaca ünlü kahve zincirlerine rakip olan modern konsepti ve leziz kahveleriyle hizmet veren “Beykoz Kahvecisi” kısa sürede gençlerin ilgi odağı oldu.

Beykoz Belediyesi’nin lezzet markalarından olan kahveci, üniversitelerdeki ikramlarıyla vize haftasındaki öğrencilere moral ve destek verdi.

Türk-Alman Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne uğrayan “Beykoz Kahvecisi” mobil aracı kahve ve kurabiye ikramıyla sınav maratonundaki öğrencileri motive etti. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın öğrencilere başarılar diledi. Beykoz Kahvecisi’nin hafta boyu yaptığı ikramlar öğrencilerden yoğun ilgi ve beğeni gördü. Ders ve sınav aralarında kampüs bahçesine çıkan öğrenciler, sıcak filtre kahve, americano ve espresso içerek enerji topladı. Başkan Murat Aydın da ilçedeki üniversiteleri ziyaret ederek kahve eşliğinde sohbet ettiği öğrencilere başarılar diledi.

“Böyle bir etkinliğin olması bizim de motivasyonumuzu etkiledi”

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Bölümü öğrencisi Miray Şimşek, “Hukuk bölümü 1. sınıf öğrencisiyim, ilk vizelerime girmiş bulundum. Şu ana kadar iyi gidiyor, umarım böyle devam eder. Yorgunuz ama devam ediyoruz. Çok hoşuma gitti, gerçekten okulumuzdan da görmek istediğimiz kareler. Böyle bir etkinliğin olması bizim de motivasyonumuzu etkiledi. Kahve ve kurabiye servisi bizim için sürpriz oldu hiç beklemiyorduk. Tatlı oldu bizim için teşekkür ederiz. Kesinlikle devam etmesini isteriz, böyle ara ara olursa çok mutlu oluruz” dedi.

“Böyle bir ikram yapılması vize haftamda bize moral oluyor”

Türk-Alman Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi Can Aybars Sevinç, “Makine mühendisliği okuyorum. Vize haftam beklediğimden daha iyi geçiyor. Böyle bir ikram yapılması vize haftamda bize moral oluyor. Çok kahve düşkünü değilim ama böyle bir etkinliğin olması güzel. Görünce insan, ikram olacağı için bir mutlu oluyor. Ben uzaktan geliyorum o yüzden geldiğimde sabah kahve içme ihtiyacı duyuyorum. Diğer okullarda olması da güzel bir şey öğrencilerin kahve ihtiyacı oluyor” diye konuştu.