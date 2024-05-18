Danamandıra'da Elektrik Çarpması Sonucu Acı Kayıp
Danamandıra'da ikamet eden 58 yaşındaki Zülküf Vardar, Sayalar Mahallesi'nde koyun kırparken meydana gelen talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti.
Danamandıra’da ikamet eden 58 yaşındaki Zülküf Vardar, Sayalar Mahallesi'nde koyun kırparken meydana gelen talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde, Vardar’ın elektrikli kırpma makinesi kullanarak koyunlarını kırptığı esnada gerçekleştiği öğrenildi. Vardar’ın vefatı, ailesi ve köy halkı üzerinde derin bir üzüntü yarattı.