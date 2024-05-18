TML Grup, 2024 Yılında Büyüme Hedeflerini Katlayarak Devam Ediyor

Küresel Başarı ve Ürün Yelpazesi

Açılır kapanır sistemler, giyotin cam sistemleri ve açılır kapanır tavan gibi birçok ürünün imalatını kendi bünyesinde gerçekleştiren TML Grup, 2022 yılı hedeflerini başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadı. 2023 ve 2024 yıllarında da yatırımlarına devam eden şirket, yeni pazarlara açılmayı ve mevcut pazarlarda güçlenmeyi hedefliyor. Zıpır, "2022 yılında 90 ülke hedefimize ulaştık ve 96 ülkeye ihracat yaptık. Müşteri odaklı çalışmamız ve kaliteli hizmet anlayışımız, büyümemizde en önemli faktör oldu" dedi.

Krizleri Fırsata Çevirmeyi Başardı

Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizleri fırsata çevirmeyi başardıklarını belirten Tarık Zıpır, "İşin çıraklığından geldiğimiz için nerde ne yapılması gerektiğini biliyoruz ve düzgün işler çıkarıyoruz. Görüşmelerimiz ve iş bağlantılarımız tüm hızıyla devam ediyor, güzel işler yaparak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyoruz. Ekibimiz sağlam, vermiş olduğumuz taahhütleri zamanında yerine getiriyoruz. Etik kurallar çerçevesinde verdiğimiz kaliteli hizmet, bizlere iş olarak geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

Yenilikçi Yatırımlar ve Teknolojik İlerlemeler

2022 yılında ekipman ve makine parkurlarının yenilenmesine ağırlık verdiklerini belirten Zıpır, "2022 yılında ekibimizden ekipmanımıza, makine parkurumuzdan kullandığımız ürünlere kadar birçok yenilik yaptık. 2023 ve 2024 yıllarında da bu yatırımlarımız devam edecek. Türk markası olan 'giyolux'ü tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

2024 Yılı Hedefleri ve Stratejileri

2024 yılına büyük hedeflerle girdiklerini belirten Zıpır, "Yeni pazarlara açılmayı ve mevcut pazarlarda daha da güçlenmeyi hedefliyoruz. Yatırımlarımız ve inovasyon çalışmalarımızla sektörümüzde öncü olmayı sürdüreceğiz. Hedefimiz, Türkiye'nin adını dünya çapında duyurmak ve ülkemize katma değer sağlamaya devam etmek" diye ekledi.

TML Grup, 2024 yılında da güçlü ekibi ve yenilikçi yaklaşımlarıyla büyümeye devam edecek. Şirket, sektördeki lider konumunu koruyarak, dünya çapında daha fazla ülkeye ulaşmayı ve Türk markasını global bir başarı hikayesi haline getirmeyi amaçlıyor.