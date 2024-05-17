İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Gökhan Ceylan İstifa Etti

Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, istifa kararını dün akşamki yönetim kurulu toplantısında Divan Başkanları ve Yönetim Kurulu ile paylaştığını ifade etti. İlçe teşkilatının daha iyi bir koordinasyonla çalışabilmesi adına yeni bir oluşuma ihtiyaç duyulduğunu ve bu nedenle istifa ettiğini belirtti.

Gökhan Ceylan, ilçe yönetiminde yer alan tüm yöneticilere, Divan Başkanlarına, mahalle başkanlarına, gençlik kollarında yer alan gençlere, kadın kollarında yer alan kadınlara ve tüm teşkilat üyelerine verdikleri emek ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.