Silivri'de 1 Milyon Fide Dağıtıldı: Yerli ve Milli Fidelerle Sebze Üretimi Projesi

İstanbul genelinde dağıtılan 2.700.000 adet fidenin büyük kısmı Silivri'ye ayrıldı ve ilçemiz bu anlamda aslan payını aldı. Proje, yerli ve milli fidelerle tarımsal üretimi desteklemeyi ve çiftçilerin emeğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Fide dağıtım programına İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

İBB ve Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Çiftçi ve üreticimizin emeklerine, yerli ve milli fidelerle katkı sağlamak ve alın terlerine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz," dedi. Yazıcı, bu projenin Silivri'nin tarımsal üretimine önemli bir ivme kazandıracağını ve çiftçilerin daha verimli ürünler elde etmelerine yardımcı olacağını vurguladı.

Yerli ve Milli Fidelerle Sebze Üretimi Projesi kapsamında dağıtılan fideler, Silivri'deki tarımsal faaliyetlerin artmasına ve çiftçilerin daha kaliteli ürünler yetiştirmelerine katkı sağlayacak. Proje, bölge ekonomisine de olumlu yansımalar yapacak ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini destekleyecek.

Etkinlik sırasında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, proje ile ilgili yaptığı konuşmada, yerli ve milli üretimin önemine değinerek, bu tür projelerin tarım sektöründe sürdürülebilirlik ve verimlilik açısından büyük katkı sağladığını belirtti. Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi ise, belediye olarak çiftçilerin her zaman yanında olduklarını ve onların üretim süreçlerine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar da etkinliğe yoğun ilgi göstererek, proje kapsamında dağıtılan fidelerin bölgedeki tarımsal üretim için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdiler. Bu tür projelerin devam etmesi gerektiğini belirten katılımcılar, yerli ve milli üretimle tarımsal faaliyetlerin daha da gelişeceğini ve Silivri’nin tarım potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirileceğini söylediler.