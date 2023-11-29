'Yüreğimde Filistin' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Esenler Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek olmak amacıyla düzenlenen “Yüreğimde Filistin” adlı şiir, resim, kompozisyon ve sloganlı afiş yarışmalarının ödül töreni gerçekleşti. Törende duygu dolu anlar yaşandı.

Esenler Belediyesi tarafından Filistin’de yaşanan soykırımlara karşı çocukların ve gençlerin farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlenen “Yüreğimde Filistin” adlı şiir, resim, kompozisyon ve sloganlı afiş yarışmalarının ödül töreni yapıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine İstanbul Vali Yardımcı Dr. Mehmet Hüseyin Nail Anlar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ortaokullar arası kompozisyon ve liseler arası sloganlı afiş ve şiir yarışmalarında derece elde eden öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program, kompozisyon ve şiir alanında birinci olan öğrencilerin eserlerinin okunması ve öğrenci korosu tarafından okunan Filistin marşlarıyla son buldu. Program sonunda ayrıca Gazze’de savaşın son bulması için dualar edildi.

“Yüreğimde Filistin” adlı yarışmada kompozisyon dalında Zeynep Kübra Henden, şiir dalında Sümeyye Berra Çınar, resim dalında Zehra Nur Albayrak ve sloganlı afiş yarışmasında Yaren İzbul birincilik elde etti. Yarışmalarda birincilere 10 bin lira, ikincilere 7 bin 500 lira, üçüncülere 5 bin lira ve mansiyon kazananlara 3 bin lira ödül takdim edildi.

“Vicdani bir duruş sergiliyoruz”

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcı Anlar, “Gazze’ye yapılan sinsi saldırılarda okullar, camiler, kiliseler hedef alındı. Saldırılarda çocuk, yaşlı, kadın demeden insanlık suçu işlemek suretiyle yaklaşık 15 bin Filistinli şehit edildi. Bu saldırılarda yaklaşık 36 bin kişi yaralandı. 88 cami tamamen yıkıldı, Gazze Şeridi’nde 50 bin konut tamamen yıkıldı. Gazze Şeridi’nde ciddi sağlık sorunları devam ediyor. Saldırılarda 26 hastane bombalandı. Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı böylesine bir vahşet için diğer bir deyişle insanlık öldürülüyor demek mümkün. Yüce milletimiz de şahit olunan bu zor günlerde vicdani bir duruş sergilemekte ve hukuki ve siyasi tepki göstermeye devam etmektedir. Adalet ve merhametin teminatı olan kadim ve güçlü devletimizi daha da ileriye götürmek için var gücümüzle çalışmaya gayret edeceğiz. Filistin halkının haklı özgürlük mücadelesine destek olmak amacıyla düzenlenen bu anlamlı programı düzenleyen Esenler Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Davamız milli ve manevi değerlerimizi korumak”

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür ise, “İyiye, doğruya, güzele ve adalete dair şarkımızın her daim gök kubbede kalmasını diliyorum. Bu anlamlı törende keşke bu acılar hiç olmasaydı ve bugün farklı şeyleri konuşsaydık. Yüreğimizin tam ortasında yaşadığımız ve avazımız çıktığı kadar bağırdığımız fakat bu emperyal dünya düzeninde maalesef güçlülerin haklı olduğu, haklıların güçsüz olduğu çok da adil olmayan bir zamana tanıklık ediyoruz. İşte davamız milli ve manevi değerleri korumaktır. En güçlü olduğu dönemde bile haklının yanında olan, güçsüzün yanında yer alan, zalime korku, mazluma umut olan bir neslin inşasıdır bizim gayemiz. Adalet ve merhamet temellerine dayanan bu dünyayı gençlerimizle kuracağız” ifadelerini kullandı.