20. Şefik Bursalı Resim Yarışması sonuçlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen Şefik Bursalı Resim Yarışması sonuçlandı.

Türk resim sanatının gelişim süreci içerisinde önemli bir yeri olan ressamlarımızdan Şefik Bursalı’nın anısını yaşatmak, plastik sanatlar alanında sanatçıların çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek ve sergilemek üzere düzenlenen yarışmaya bu yıl 430 eser başvurusu kabul edildi.

Yarışmada Başarı Ödülü’ne Cenk Mısırlıoğlu, Emre Çalış, Sedat Gökçe, Semih Çınar ve Yasemin Kaplan layık görüldü.

Eserleri sergilemeye değer bulunan sanatçılar ise Abdulaziz Özdemir, Abdullah Ersöyleyen, Aslıhan Uruş, Atiye Özel, Ayla Erol, Ayşe Odabaş Bülbül, Baran Alkaner, Beyza Purtaş, Burak Erim, Canan Altınışık Ercan, Duru Bozkurt, Elif Özlem Kınık, Ercan Sağlam, Fatma Barut Öz, Fırat Payan, Güzin Dağsuyu, Hatice Seher Ünal, Hatice Yılmaz, Hilal Topkan, İbrahim Gündem, İbrahim Karlıca, İrem Karagöz Terzi, Jale Ersoy, Kadriye Deniz Akça, Maide Ekmen, Mustafa Devran Tosun, Neslihan Akkaya, Nevcihan Yegül, Nursun Hafızoğlu, Oğuzhan Atatanır, Özlem Ceyhuni, Salim Yılmaz, Selma Kulan, Soner Civrizoğlu, Türkan As, Uğur Yılmaz, Yasin Canlı, Yonca Saldamlı, Zehra Çiçek, Zeynep Baloğlu oldu.

Başarı Ödülü alan 5 kişiye 15’er bin lira, Sergileme için ise 40 kişiye 2’şer bin lira olmak üzere toplam 155 bin lira para ödülü takdim edilecek.

Yarışmayla sergisi ve ödül töreni ise önümüzdeki günlerde https://guzelsanatlar.gov.tr adresinden duyurulacak.