2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik grubunda branş bazında sıralamalar açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik grubunda branş bazında sıralamalar açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik grubunda branş bazında sıralamalar açıklandı.
2023 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM aday işlemleri sistemine yansıtıldı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.