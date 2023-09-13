2023-YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023-YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı.

2023-YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023-YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM tarafından 4-8 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 15-21 Eylül tarihleri arasında başvurmaları gerekiyor.