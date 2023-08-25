2023 KPSS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sınavları cevap kağıtları ve aday cevapları, ÖSYM’nin internet sitesinden erişime açıldı.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 23 Temmuz tarihinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 29-30 Temmuz tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına giren adayların cevap kağıtları ve soruların doğru cevaplarının erişime açıldığı duyuruldu. Adaylar, cevap kağıtlarına 10 gün boyunca ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.