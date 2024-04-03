Beşiktaş Gayrettepe’de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri gelmeden kısa süre önce çekilen görüntülerde eğlence merkezinin girişinden yükselen alevlerin apartmanı da etkilediği çevredekilerin ise içerdekilere çaresizce yardım etmeye çalıştıkları görülüyor.

Beşiktaş Gayrettepe’de tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri gelmeden kısa süre önce çekilen görüntülerde eğlence merkezinin girişinden yükselen alevlerin bitişiğindeki apartmanın 4. katına kadar yükseldiği görülüyor. Yangının etkisiyle ortalığı yoğun dumanın kapladığı da görüntülere yansırken, çevredekilerin içeridekilere ve kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yardım etmeye çalıştıkları görüntülere yansıyor. Öte yandan 2 savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin kül olan eğlence merkezine geldikleri öğrenildi.