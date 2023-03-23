3. Benim Gözümden Resim Yarışmasının kazananları belli oldu

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve ilkokul öğrencilerine yönelik olarak dört kategoride gerçekleştirilen “Benim Gözümden” temalı resim yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu.

İlkokul birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmaya Süleymanpaşa merkezindeki okullardan 500’ün üzerinde eser katıldı. 1. Sınıf öğrencilerine yönelik Benim Gözümden Bayrak, 2. Sınıflara yönelik Benim Gözümden Cami ve Ezan, 3. Sınıflara yönelik Benim Gözümden Vatan Türkiye ve 4. Sınıf öğrencilerine yönelik Benim Gözümden Asker kategorilerinde düzenlenen yarışmada; her kategoride en iyi üç eser seçici kurul tarafından belirlenerek ödüle layık görüldü.

Dereceye girenlere bisiklet ödülü

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen yarışmada ödüle hak kazananlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilecek olan kutlama etkinliklerinde, 23 Nisan Pazar günü Sahil Dolgu Alanında düzenlenecek olan törenle ödüllerine kavuşacak. Dereceye giren tüm öğrencilere ödül olarak bisiklet ve başarı belgesi takdim edilecek.