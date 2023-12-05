5'inci Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği Fatih'te düzenlendi

Fatih Belediyesi, Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Haliç Su Sporları Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen 5’inci Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği’ne katılan öğrenciler gönüllerince eğlendi. Türk bayraklı tişört giyen öğrenciler İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu.

5’inci Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği Fatih’te bulunan Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Program, Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Fatih Belediyesi ve Haliç Su Sporları Kulübü ile ortaklaşa düzenlendi. Programda engelli çocuklar kapalı spor salonunda çemberbaz, mini golf, yapışkan okçuluk, trambolin, bilek güreşi ve floor curling gibi çeşitli spor dallarını tecrübe etme fırsatı buldu. Programa İstanbul Gençlik Ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu da katıldı. Program Mimar Sinan İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri tarafından İstiklal Marşı’nın işaret dili ile okumasıyla başladı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program engelli öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri ile devam etti.

“Birçok branşta onlara hizmet vermeye çalışıyoruz”

İstanbul Gençlik Ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Gençlik Ve Spor Bakanlığı olarak engelli vatandaşlara hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek, “Antrenörlerimizi onlara tahsis ediyoruz. Birçok branşta onlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Bunun da en güzel göstergesi, engelli bireylerimizin uluslararası arena da almış oldukları başarılar. Geçen hafta downsendromlu sporcularımızın futbol da Avrupa şampiyonu olması bizleri ayrıca gururlandırdı. Onları tekrar tebrik ediyorum. Sadece onlar değil, birçok engelli branşında özel sporcularımızla tüm dünya da çok önemli başarılar elde ediyoruz. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda elde ettiğimiz başarıları, 2024 Paris’te aldıkları kotalar şüphesiz bizleri çok mutlu ediyor. Bu nedenle ben engelli bireylerin sadece bir gün değil, hayatın her anında hatırlanması ve onların toplumun içerisinde yaşamlarını devam ettirecekleri etkinliklere katılımlarını arzu ediyoruz” dedi.