ABB'den Ramazan ayına özel uygun fiyatlı et ve kıyma satışı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren Başkent Marketlerde Ramazan ayı boyunca uygun fiyatlı et ve kıyma satışı gerçekleştirilecek. Uygulama, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor. Ankara’daki üretici kooperatiflerinden temin edilen yüzde yüz yerli besi hayvanlarının et ve kıyma ürünleri, 11 Mart Pazartesi gününden itibaren Ramazan ayı boyunca Başkent Market şubelerinin kasap reyonlarında uygun fiyattan satışa sunulacak. Kesimden satışa kadar her aşama Halk Ekmek Fabrikasında görevli veterinerlerin kontrolünde gerçekleşecek. GİMAT, Batıkent, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ, Kızılay, Mamak Şafaktepe ve Etimesgut Başkent Market Şubeleri, Ramazan ayına özel olarak 10.00-17.00 saatleri arasında uygun fiyatlı et ve kıyma satışı yapacak. Başkent Kart ve kredi kartının geçerli olduğu satışlarda ürün fiyatları şöyle:

“Kıyma 369 Türk lirası, kuşbaşı 379 Türk lirası ve dana sucuk 309 Türk lirası.”