Adapazarı'nda 35 mahalleye sosyal tesis-cemiyet alanı

Adapazarı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanana Küçük Hataplı Sosyal Tesis-Cemiyet Alanı açılışında konuşan Mutlu Işıksu, “Kırsal mahallelerimize kazandırmakta olduğumuz sosyal tesis-cemiyet alanlarıyla hemşehrilerimizin yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal yaşama değer katan toplamda 35 projemiz, Adapazarı’mıza çok yakışıyor” dedi.

Adapazarı’nın sosyal yaşamına değer katan hizmetleri birer birer hayata geçirmeye devam eden Adapazarı Belediyesi’nin son olarak Küçük Hataplı mahallesine kazandırdığı sosyal tesis-cemiyet alanının açılışı düğünle gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Işıksu, “Şehrin kalbi Adapazarı’mızın sosyal yaşamına değer katan hizmetleri birer birer hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kırsal mahallelerimize sosyal tesisler kazandırarak hem mahallelerimizin önemli bir ihtiyacı olan toplanma alanları ihtiyacını gideriyor hem de Adapazarı’mızı sosyal projelerle daha güzel yarınlara hazırlıyoruz” dedi.

“Sosyal yaşama dair toplamda 35 projemiz, Adapazarı’mıza çok yakışıyor”

Sosyal Tesis-Cemiyet Alanları çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Işıksu, “Alandüzü, Acıelmalık, Çamyolu, Taşkısığı, Çağlayan, Dağdibi ve Küçük Hataplı mahallelerimize sosyal tesis-cemiyet alanlarını kazandırdık. İlyaslar, Karadavutlu, Karadere, Mahmudiye, Kışla ve Taşlık mahallelerimizde sosyal tesis-cemiyet alanlarımızın yapımı tamamlanmak üzere. Yeşilyurt, Kömürlük, Kavaklıorman, Karakamış, Doğancılar, Abalı ve Kasımlar mahallelerimize yapılacak sosyal tesis -cemiyet alanlarımızın ihale süreci bitti, çalışmalar başlıyor. İhale aşamasında olan sosyal tesis-cemiyet alanlarımız da var. Elmalı, Karapınar, Turnadere, İkizce Osmaniye, İkizce Müslim, Aşırlar, Hacılar, Kurtbeyler, Çaltıcak, Bayraktar, Nasuhlar, Kayrancık, Karaköy, Işıklar ve Büyükhataplı mahallelerimize de ihalesi tamamlandığında hızlıca sosyal tesis-cemiyet alanlarını da kazandırmış oluyoruz. Kırsal mahallelerimizdeki sosyal yaşama dair toplamda 35 projemiz, Adapazarı’mıza çok yakışıyor, hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.