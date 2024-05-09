Çerkezköy'de aşçı yardımcılığı kursu açılacak

Tekirdağ’ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde yaşanan personel sorunu nedeniyle aşçı yardımcılığı kursu açılacağı bildirildi.

Türkiye’nin üretim üssü olan Çerkezköy’de yaşanan personel sorununu çözmek için Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Odanın ilgili meslek komitesi olan 14. Meslek Komitesi’nin girişimi ile Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde aşçı yardımcılığı kursu açılacak.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’in de önemle üstünde durduğu mesleki eğitim alanında geçtiğimiz günlerde bir adım daha atılarak, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de bir proje hayata geçirilmişti. Gerçekleştirilen bu adımın ardından hizmet sektörünü kapsayan 14. Meslek Komitesi, kendi meslek gruplarındaki üyelerin sorunlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitelerinin kendi üyelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde sektördeki en önemli eksiklerden birinin aşçılık alanında olduğu tespit edilerek, bu alanda çalışma başlatıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 14. Meslek Komitesi Başkanı Kamil Canberk Atik, Komite Üyeleri Sedat Çolak, Abdullah Sezgin, İlker Sezen ve Şaban Kardeş, Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmi Akman ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede aşçı yardımcılığı kursu açılması kararlaştırıldı.

Ön başvurular başladı

Aşçılığa ilgi duyan ve bu sektöre kendini geliştirerek yeni bir meslek sahibi olmak isteyen herkesin katılım sağlayabileceği kursa detaylı bilgi için 0 282 726 88 88 dahili 1250 tuşlanarak Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ilgili personelinden bilgi alınabilecek. Kurs, başvurular yeterlilik sayısına ulaştıktan sonra başlayacak.