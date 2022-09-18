Adaylar içeride, yakınları dışarıda ter döküyor

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS’nin ilk oturumu için adaylar sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulun önünde beklemeye başladı. Saatlerin 10.00’u göstermesiyle okullar kapılarını kapatırken, sınav saat 10.15’de başladı. Kocaeli’deki memur adaylarının heyecanına ortak olan aileleri ve yakınları ise okul önünde bekledi. Annesini sınava uğurlayan küçük bir kız çocuğu ise gözyaşlarını tutamadı.

"Yeniden deniyoruz"

İki kızının da sınav heyecanına ortak olan Engin Başkurt, "İki kızım da sınavına giriyor. Yeniden deniyoruz, inşallah bu kez hiçbir aksilik olmaz. İnşallah Allah’ın izniyle başarılı olurlar. Büyük kızım iki kez denedi. 85 ve 86 puan aldı. Kendisi diyetisyen ama 90 üzerinde alması gerekiyor. Türkiye genelinde fazla diyetisyen alımı olmadığı için 200-250 tane kontenjan açıldı, bir türlü puanı yetmedi. Küçük kızım sınıf öğretmeni. İnşallah o da öğretmen olacak. Büyük kızım şu anda Samsun’da, onu pek görmüyoruz, telefondan konuşuyoruz. Küçük kızım çok stresliydi, kendisi sınav sürecinde ‘Ses yapmayın, ses çıkartmayın, çalışıyorum’ diyordu. Sabah kalktık sınava girene kadar en az 10 kere ’Bana dua edin’ dedi, o stresi yaşadık, çok stresliydi" dedi.

"Kendisi fazlasıyla heyecanlıydı"

Kardeşini bekleyen Aslı Ünal, "Kendisi fazlasıyla heyecanlıydı, sınavın da iptal edilmesinden dolayı daha fazla heyecan yaptı. Umarım hayırlısı olur, bekliyoruz. Hem işe gidiyordu hem de sınava çalışıyordu, onun için zor oldu. Kardeşim ilk kez deniyor. Sınıf öğretmenliği mezunu, atanmak istiyor. Onun için sınava girdi" diye konuştu.

Annesini sınava uğurlayan Necmettin Bağdır ise, "Heyecanlıyım, 130 dakika sürecekmiş, uzun bir süre. O zamana kadar parka gidip eğleneceğiz" şeklinde konuştu.

Sınavın ikinci oturumu saat 14.45’de gerçekleştirilecek.