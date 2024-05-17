Silivri Mimar Sinan Ortaokulu'nda Görsel Sanatlar Sergisi Açılışı

Esma Kaçmaz’ın öğrencileriyle birlikte hazırladığı eserler, okulun sanat dolu atmosferini yansıtarak katılımcılardan büyük beğeni topladı. Sergide, çeşitli tekniklerle yapılmış birçok farklı çalışma yer aldı ve öğrencilerin yaratıcı yeteneklerini sergilemelerine olanak tanıdı.

Şube Müdürü Ümit Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, sanata ve eğitime verilen önemin altını çizerek, öğrencilerin bu tür etkinliklerle kendilerini ifade etmelerinin önemine vurgu yaptı. Yılmaz, "Esma Kaçmaz ve öğrencilerini bu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Sanat, gençlerimizin gelişiminde büyük bir rol oynuyor ve bu tür etkinlikler onların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyor," dedi.

Sergi, okul velileri, öğrenciler ve sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, öğrencilerin yeteneklerini ve emeklerini takdir ederek, sergiden memnuniyetle ayrıldılar.