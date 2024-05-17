Galatasaray'da derbi mesaisi devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da derbi mesaisi devam etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

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Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.