AFAD'tan Sakarya Nehri'nde keşif ve kurtarma tatbikatı

Sakarya AFAD İl Müdürlüğü personelleri, acil durum senaryolarına karşı hazırlıklı olmak gayesiyle keşif ve kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Sakarya AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalara, Sakarya Nehri’nin tehlikeli noktalarını belirlemek ve suyun derin olduğu alanları tespit etmek için ekipler, keşif ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat çerçevesinde su üstü arama kurtarma eğitimi de yapılarak, ekiplerin bu tür ortamlarda etkin bir şekilde görev almaları için gerekli becerileri geliştirmeleri sağlandı. Sualtı kurtarma ekipleri, ihtimal dahilindeki acil durum senaryolarına karşı hazırlıklı olmak adına gerçekleştirilen bu tatbikatta suyun derinlikleri ve akıntıların incelenmesi için özel ekipmanlar kullanarak keşif çalışmaları yaptı.