Ahır yandı, büyükbaş hayvan telef oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan ahır yangını korkuttu. 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ahır yandı, büyükbaş hayvan telef oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan ahır yangını korkuttu. 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, saat 14.50 sıralarında İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde Sanayi Sitesi’nin alt kısmında meydana geldi. İddiaya göre; küçük bir hayvancılık işletmesinde henüz nedeni tam belirlenemeyen şekilde başlayan yangın, samanların tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü. Büyükbaş hayvanlardan biri telef oldu. Diğer hayvanlar ise tahliye edildi.

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İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışması sonrası tamamen söndürüldü.

Emniyet ekipleri ise bölgede güvenliği sağlarken, kaza mahallinde inceleme başlatıldı.