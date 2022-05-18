Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Hırvatistan'da hayatını kaybeden Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski yöneticisi, iş insanı Ahmet Hamoğlu, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

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  • 18.05.2022 17:39
  • Güncelleme: 18.05.2022 17:53
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İş insanı Ahmet Hamoğlu, geçtiğimiz hafta sonu Hırvatistan’da düşmüş ve geçirdiği kazanın ardından bu ülkede bir hastaneye kaldırılmıştı. 74 yaşındaki Hamoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

İş hayatına tuğlacılık sektöründe başlayan Hamoğlu, 1989’da dönemin en büyük turistik tesislerinden Silivri Klassis Resort Hotel’i işletmeye açmıştı. Sonraki yıllarda Kız Kulesi’nin işletmesini de üstlenen Hamoğlu’nun farklı sektörlerdeki 23 şirketinde yaklaşık 4 bin 300 kişi çalışıyordu. Ahmet Hamoğlu, bir dönem Türkiye’nin 50 zengini arasına da girmişti.

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Hamoğlu için Ulu Camii’nde tören düzenlendi. Cenazeye Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Hamoğlu’nun cenazesi Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi. Cenazeye Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’de çelenk gönderdi.

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SHA Editör
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