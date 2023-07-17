AK Parti Balıkesir Milletvekili Öztaylan'dan Bandırmaspor'a ziyaret

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Bandırmaspor’un yeni açılışını yaptığı tesisleri ziyaret ederek kulüp başkanı Onur Göçmez ile görüştü.

Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Bandırmaspor’u ziyaret etti. Kulüp Başkanı Onur Güçmez ile görülen Öztaylan, basın mensuplarına açıklamada bulunarak, "Bugün Bandırmaspor’un bazı eksiklikleri konusunda Onur başkanımızla istişare ettik. Başkanımızın perşembe günü tesis gezme davetine iştirak edemedim. Nihayetinde pazartesi günü yeni inşa edilen tesisi gezerek başkanla önümüzdeki dönemle ilgili de güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Stadyum ile alakalı çekincelerin bulunduğu arazi konusunda da istenen verimin elde edilip edilemediği hakkında istişare ettik. Tekrardan bize bu tesisi kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyorum. Bandırmasporumuzu Süperlig süreci boyunca daha güçlü göreceğimizi ümit ediyorum. Bandırmasporumuzun başkanına teşekkürü borç bilirim ve önümüzdeki dönemde de Bandırmaspor’umuzun layığına ulaşacağından eminim" dedi.

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez de ziyaretten oldukça mutlu olduklarını ve desteklerinden ötürü teşekkür etti. Göçmez, "Öncelikle vekilimize yeni dönemde başarılar diliyorum. Bizleri ziyareti sebebiyle açıkçası çok da mutlu olduk. Bugün yaptığımız görüşmede vekilimin söylediği cümleler beni çok memnun etti. Stadyum ile alakalı olumsuz yaklaşımlar bizleri de olumsuz etkiliyor. İleride inşallah daha da güzel faaliyetlerde bulunacağız. Sadece Bandırmaspor ile ilgili değil altyapı ile ilgili de şehre yük olmadan bu işi yapıyoruz. Spor bakanı bile bizleri takip etmiş bu bizim için büyük bir onur. Biz Bandırmaspor olarak en üst ligde oynayan yarışmacı bir takımız. Vekilimin bakış açısını çok beğendim. Bizlerin doğru yeri bulması lazım, doğru yeri bulmak içinde hepimizin konuşması gerekiyor. Siyasi yaklaşımlar bizi hiç bir yere götürmez. Allah bize doğru yer nasip ederse 20-25 yıl sonra bile ne kadar iyi olabileceğimizi öngörüyoruz. Stratejik olarak doğru yere konumlanmamız ve her zaman motive edici olmamız lazım" ifadelerini kullandı.