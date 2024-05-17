Yasaksız Diyetisyen'de Yeni Andumedıc-3 Pro Cihazı Hizmete Girdi

Sizlerden gelen yoğun talep doğrultusunda, Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Pelin Bulgurcuoğlu'nun ofisinde ikinci Andumedic-3 Pro cihazı hizmete girdi. Bu yenilikle birlikte seanslara hız kazandırılarak daha fazla kişinin aynı anda andulasyon terapisi alması mümkün hale geldi.

Pelin Bulgurcuoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artık eşiniz, dostunuz, komşunuz veya sevdikleriniz ile aynı anda andulasyon terapisi alarak ağrılardan kurtulabilir ve incelmenin keyfini sürebilirsiniz" dedi. Ayrıca, kampanyalı fiyatlar ve detaylı bilgi için iletişime geçilebileceğini belirtti.

İletişim Bilgileri:

Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı: Pelin Bulgurcuoğlu

Adres: Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Hacı Pervane Caddesi, Avni Çoğal İş Hanı Kat:1 Daire:1, Silivri | İstanbul

Telefon: 0542 725 27 03

Yeni Andumedic-3 Pro cihazı ile sağlıklı yaşam ve incelme hedeflerinize ulaşmak için hemen randevu alabilirsiniz.

