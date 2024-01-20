AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: 'Bizim, kalbi İstanbul'la çarpan İstanbul'da nefessiz kalan, hizmete hasret yüreklere sözümüz var'

İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Bizler yola çıkarken bu şehre, bu şehrin sevdalılarına, bu şehre gönül verenlere bir söz verdik ve dedik ki; bizim kalbi İstanbul’la çarpan, İstanbul’da nefessiz kalan, hizmete hasret yüreklere sözümüz var. Bizim İstanbul’un terk edilmiş caddelerine, hizmete sözümüz var” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İlçe Belediye Başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuştu. İstanbullulara seslenen Kabaktepe, “Herkesin bir İstanbul’u vardır. Her gönlün İstanbul’a vurgun bir yönü vardır. Bizlere göre İstanbul sevdadır, aşktır, eserdir, hizmettir. Şairlere düşler, cihan sultanlarına otağlar kurduran bir şehir düşünün, her köşesinde bir hatıra gizleyen, taşı toprağı altın bir şehir düşünün. Yedi tepesi ile sevdalara gönül, türkülere konu olmuş rüya bir şehir düşünün. İki kıtayı kucaklayan, kurulduğu günden beri onlarca devlete, milyonlarca insana ev sahipliği yapmış bir şehir düşünün. Yahya Kemal’e Necip Fazıl’a, İlhan Berk’e en edebi cümlelerle methiyeler dizdiren bir şehir düşünün. Şair Nedim’in ’altında mı üstünde midir cennet-i ala’ diyerek övdüğü, yek paresine Acem mülkünü fedadır dediği bir şehir düşünün. Ayasofya’da okunan ezanların, yeniden Üsküdar da yankılandığı, uçuşan martıların vapur seslerine nağmeler yaptığı, lalenin zarafetinin erguvanla yarıştığı bir şehirdir İstanbul. Hani diyor ya Tanpınar: ’İstanbul’a yeni bir hayat, yeni bir bayram, yeni bir zaman lazımdır.’ Bizlerde diyoruz ki; İstanbul’a yeniden aşk, İstanbul’a yeniden heyecan, İstanbul’a yeniden AK Parti lazımdır. Ve inanıyorum ki herkes için bayram çok yakındır” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’un bütün ilçelerinde en güçlü ve en doğru adayı yine AK Partimiz çıkarmıştır”

İstanbul’un en doğru adaylarını AK Parti’nin çıkardığını belirten Kabaktepe, “Cumhurbaşkanım, bugün burada zat-ı devletlerinizin tensipleri ile İstanbul’umuzun ilçe belediye başkan adaylarını açıklamak için toplanmış bulunmaktayız. Canı gönülden inanıyoruz ki İstanbul’un bütün ilçelerinde en güçlü ve en doğru adayı yine AK Partimiz çıkarmıştır. Bugün teşkilatımızın bütün kademeleriyle birlikte adaylarımızın her biriyle gece gündüz demeden omuz omuza çalışacağımıza söz vermek için buradayız. Bizler biliyoruz ki İstanbul’un ilçelerini kazanmak gibi bir sorumluluğumuz var. Ve inanıyorum ki ilçe başkan adaylarımızla birlikte sadece ilçelerimizde değil İBB başkanlığı yarışında da en büyük oyu almak için gece gündüz demenden çalışacağız. Şimdiden ilçe adaylarımızı tebrik ediyorum. Tekrar çalışmalarında gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“İstanbullular gerçek belediyeciliğe susamıştır”

İstanbulluların hizmet beklediğini ifade eden Kabaktepe, “Yine bizler yola çıkarken bu şehre, bu şehrin sevdalılarına, bu şehre gönül verenlere bir söz verdik. Ve dedik ki; bizim kalbi İstanbul’la çarpan, İstanbul’da nefessiz kalan, hizmete hasret yüreklere sözümüz var. Bizim İstanbul’un terk edilmiş caddelerine, hizmete sözümüz var. Allah’a hamd olsun, İstanbullular olan bitenin farkındadır. İstanbullular hizmete susamıştır. İstanbullular kaliteli yönetime susamıştır. İstanbullular gerçek belediyeciliğe susamıştır. İstanbullular dört gözle AK Parti belediyeciliğini, eser ve hizmet siyasetini beklemektedir. İşte bu yüzden hep beraber diyoru ki; ‘Yeniden İstanbul’. Hep beraber diyoruz ki; ‘Şimdi İstanbul’ ve diyoruz ki; ‘Sadece İstanbul’. Bu duygu ve düşüncelerle saygı, sevgi ve hürmetle her birinizi selamlıyorum” diye konuştu.