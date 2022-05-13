Alipaşa’dan gol rekoru 12-0

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve baştan sona Alipaşa takımının üstünlüğü ile geçen maçta tam 12 gol birden atıldı. Müsabakaya hızlı başlayan Alipaşaspor zayıf rakibi karşısında Okan Oğur (4), Bora (3), Hayrettin, Doğukan, Ömer, Berk ve Yiğit’in attığı gollerle maç 12-0 oldu. Müsabakanın 48.dakikasında rakip Sayalarspor sakatlıklardan dolayı sahada 6 kişi kalınca maç bu dakikadan sonra hakem tarafından oynatılmadı. Alipaşaspor bu skorla tarihini baştan yazdı.