Ünlü cerrah Mehmet Öz, INVAMED Üretim ve İnovasyon Kampüsü'nü ziyaret etti

Ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, INVAMED Üretim ve İnovasyon Kampüsü’nü ziyaret etti. Öz, INVAMED, Türk mühendisliğinin zaferi ve küresel sağlık teknolojisinde bir lider” dedi.

Ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Türkiye’nin öncü sağlık teknolojisi merkezi INVAMED Üretim ve İnovasyon Kampüsü’nü ziyaret ederek, burada 17 tıp branşında geliştirilen teknolojileri ve üretilen tıbbi cihazları deneyimledi. Öz, bu cihazların özellikle damar cerrahisi alanında sağladığı yenilikçi çözümleri değerlendirirken, tedavi yöntemlerinin etkinliği ve gelecek vaadi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Öz, Türkiye’deki sağlık teknolojilerinin geldiği nokta "Bu teknolojiler hayat kurtarıyor” dedi.

“Türk mühendisliğinin zaferi ve küresel sağlık teknolojisinde bir lider"

Dr. Mehmet Öz, "INVAMED Kampüsü’ne gerçekleştirdiğim bu ziyaret sırasında gördüklerim, beni derinden etkiledi. Her bir tıbbi cihaz, tamamen Türkiye’de, INVAMED’in kendi mühendis ve teknisyenleri tarafından tasarlanıp üretiliyor. Bu, sadece yüksek teknoloji ve inovasyon gücümüzün bir göstergesi değil, aynı zamanda ulusal bir başarı hikayesi. Bu cihazların her bir parçası INVAMED tarafından üretiliyor; bu durum, uluslararası alanda rekabet edebilirliğimizi ve teknolojik bağımsızlığımızı nasıl güçlendirdiğimizi gösteriyor. Türk mühendisliğinin bu zaferi, küresel sağlık teknolojisi alanında bizi bir lider konumuna taşıyor. Ayrıca, bu ürünlerin tamamı Türkiye’de, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa’da alınmış patentlerle korunuyor. Bu patentler, sadece teknolojik bir koruma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dünya çapında Türkiye’nin inovasyon kabiliyetini sergiliyor. Kendi teknolojimizi geliştirerek ve bunu uluslararası arenada patentleyerek, küresel pazarda öne çıkmamızı sağlayan stratejik adımlar bunlar. INVAMED, global sağlık sektöründe Türkiye’nin yükselen bir yıldızı olarak parlıyor. Bu başarılar, Türk mühendisliği ve inovasyonu adına büyük bir onur ve gelecek nesillere aktarılacak kıymetli bir miras" şeklinde konuştu.

Dr. Öz, INVAMED’in geliştirdiği cihazları incelediği ziyaretinde, "INVAMED, sağlık teknolojisinde sınırları zorluyor. Burada gördüğüm her bir yenilik, tıp dünyasında çığır açan nitelikte. Türkiye, INVAMED sayesinde, tıbbi teknoloji haritasında parlayan bir yıldız olarak yükseliyor" ifadelerini kullandı.

"Venablock ve Temren Aterektomi cihazları, varis tedavisi ve damar tıkanıklıklarının giderilmesinde gerçekten devrim yapıyor. Bu cihazlarla yapılan tedaviler, hastaların daha hızlı iyileşmesini sağlayarak, yaşam kalitelerini önemli ölçüde artırıyor" diyen Dr. Öz, teknolojik yeniliklerin kalp damar cerrahisine olan katkılarını vurguladı.

INVAMED, damar cerrahisinden beyin cerrahisine, ortopediden nörolojiye, onkolojiden dermatolojiye kadar çok geniş bir yelpazede, hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen cihazlar geliştiriyor. Her biri alanında uzman mühendisler ve doktorlar tarafından tasarlanan bu cihazlar, modern tıbbın çeşitli ihtiyaçlarına cevap veriyor. INVAMED’in kalp damar cerrahisi kardiyoloji, nöroloji onkoloji, ortopedigibi alanlarda geliştirdiği yüksek teknoloji ürünleri, hastalıklarla mücadelede yeni standartlar belirliyor. Geliştirilen yapay zeka destekli diagnostik araçlar, cerrahi robotlar ve biyouyumlu implantlar, tıp alanında devrim yapıyor.

Dr. Öz, INVAMED tarafından geliştirilen stent greft ve yapay damar teknolojilerine de değinerek, "Bu yapay damarlar ve stentgreftler, damar cerrahisi alanında çığır açıyor. Gerçek insan dokusuna yakın yapıları sayesinde, vücut tarafından kolayca kabul görüyor ve uzun vadede mükemmel sonuçlar sunuyor.

INVAMED Başkanı Raşit Dinç ise, Dr. Öz’ün ziyareti ve teknolojik ilerlemelere olan olumlu yorumları hakkında, "Dr. Mehmet Öz gibi alanında dünya çapında tanınmış bir uzmandan bu cihazlarımız için olumlu geri dönüşler almak, çalışmalarımızın doğru yolda olduğunu gösteriyor. Amacımız, Türkiye’yi global sağlık teknolojileri alanında öncü bir merkez haline getirmek" dedi.

Dinç, "Her bir cihazımız, uluslararası düzenleyici standartlara uygun olarak üretilir ve sıkı kalite kontrol süreçlerinden geçer. Bu, ürünlerimizin global pazarda rekabet edebilirliğini artırırken, tıbbi çözümlerimizin güvenilirliğini ve etkinliğini maksimize eder. INVAMED’in sahip olduğu patent portföyü, sadece teknolojik üstünlüğümüzü korumakla kalmayıp, aynı zamanda ulusal ekonomimizin inovasyon kapasitesine katkıda bulunur ve teknolojik bağımsızlığımızı pekiştirir. Bu patentler, tıbbi teknoloji alanında yapılan yatırımların ve yeniliklerin somut bir göstergesidir ve küresel rekabetçilik çerçevesinde şirketimizin stratejik varlıklarını oluşturur. Bu stratejik varlıklar, INVAMED’in hem yerel hem de uluslararası düzeyde pazar lideri olarak konumunu sağlamlaştırmakta ve sağlık teknolojileri alanında sürekli yenilik yapma kapasitesini gösterir. Son olarak, INVAMED olarak sürdürülebilir ve etik iş pratiklerini benimsiyoruz. Bu yaklaşım, şirketimizin uzun vadeli başarısını ve sektördeki itibarını destekliyor, aynı zamanda sağlık sektöründeki küresel sorunlara yönelik çözümlerimizin etik ve sürdürülebilir olmasını garanti ediyor. Bu prensipler, INVAMED’i sadece bir teknoloji üreticisi olmaktan çıkarıp küresel sağlık çözümlerinde etik bir lider yapıyor" ifadelerini kullandı.