Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

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Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında, yarın saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Çaykur Rizespor’la karşılaşacak.