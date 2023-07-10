Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde hasat sezonu başladı

Türkiye’de, 350 civarındaki bitki çeşitliliğiyle önemli merkezlerden biri olan Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde hasat sezonu lavantayla başladı.

40 dönüm arazi üzerine inşa edilen Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde, 2021’den bu yana yetiştirdiği bitki çeşitlerinin yanı sıra yurt dışından getirilen 50 ağaç ve çalı grubu bitkisiyle tür sayısı 350’ye ulaştı. Bahçede ilk kez lavanta hasadı yapılmaya başlandı. Lavanta hasadıyla ilgili bilgi veren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçemizde lavanta hasadımızı yapıyoruz. Lavantada ilk hasadımız. Yılda 2 kez lavanta hasadı yapabileceğiz. Bizim bahçemizdeki lavanta kendi türünde en kaliteli ürünlerden. Yetiştirdiğimiz lavantanın yağ oranı yüzde 3 oranında yağ çıkıyor. Aynı zamanda hasat ettiğimiz lavantaları satış reyonumuzda süs bitkisi olarak da vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz Bunun yanında; yayla çayı, reyhan ve kekik, biberiye ve nane hasadımıza da başladık. Şu anda hasat dönemi başlamış oldu. Bahçemizde 300’e yakın bitki türü bulunuyor. Bir de bunların yanında ağaç ve çalı grubu bitki türlerimiz var. Her türün hasat zamanı farklı zamanlarda olduğu için yıl boyunca ürünlerimizi alabilmekteyiz” dedi.

“Vatandaşlarımız, ürünlerimizi güvenle kullanabilir”

Hasadı yapılan bitkilerden çeşitli ürünler elde edildiğini de anlatan Başkan Oral, “Bitkilerden çay, yağ, su gibi ürünler elde ediyoruz. Bunların tamamını da kendi tesislerimizde üretip bahçemizin içerisinde bulunan satış reyonumuzdan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız ürünleri güvenli bir şekilde tesisimizden temin edebilir. Tesislerimizde çalışan tüm arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Altınova Belediyesi Ziraat Mühendisi Alihan Sevin, sezonun lavanta, yayla çayı, reyhan ve kekik hasatlarıyla başladığını söyledi.