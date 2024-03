Ankara Valisi Şahin: 'Ankara birçok medeniyetin izlerini taşıyor'

TAKİP ET

Ankara Valisi Vasip Şahin, “Cumhuriyet döneminin simge şehri olan Ankara birçok medeniyetin izlerini taşıyor. Bu medeniyetlerin izlerini Ankara’ya tekrar kazandırmamız lazım” dedi.

Başkent Ankara Meclisi Derneği tarafından Altındağ Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sanat Sokağı Sinema Salonu’nda "Ankara Ahi Cumhuriyeti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne 100 Yılda Başkent Ankara” konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan Ankara Valisi Şahin, “Tarih boyunca birçok medeniyete başkentlik yapmış, ana yol kavşakları üzerinde olması hasebiyle de sürekli bir ilgi odağı halinde yaşamış bir kent. Dolayısıyla burası aynı zamanda birçok medeniyetin de izini taşıyor. Bu medeniyetlerin bu izlerini bizim Ankara’ya tekrar kazandırmamız lazım. Bizim Ankara’yı tekrar gerçekten bir medeniyet şehri, kültür şehri olarak tanıtmamız lazım” diye konuştu.

Her şehrin kendine has değerleri olduğunu, dışarıdan gelenlerin bu değerlerini Ankara’nın kendine has desenini tamamlamak üzere kullanacaklarını belirten Şahin, “Eğer buradaki deseni bütünlemek yerine bozmaya, parçalamaya başlamışsa orada bir sıkıntı var demektir. Burada biraz dikkatli olmak lazım. Onun için bu özellikle İstanbul’da da böyleydi, Ankara’da da böyle. Ankara’yı Ankaralıların şehri haline ancak öyle getirebiliriz. Herkes Ankaralı olursa ve Ankaralı olduğunu hissederse o zaman Ankara gerçekten fonksiyonunu ifa etmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Şahin’in konuşmasının ardından panel, Ankara’daki üniversitelerden konuşmacıların sunumlarıyla devam etti.