Arnavutköy'de mezarlıklarda bayram öncesi yoğunluk
Arnavutköy'de mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, yakınlarının mezarları başında dua etti.
Arnavutköy’de mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, yakınlarının mezarları başında dua etti.
Arnavutköy’de bulunan Haraççı Mezarlığı’nda bayram öncesi yoğunluk oluştu. Vatandaşlar hayrat çeşmelerinden doldurdukları sularla yakınlarının mezarlarını suladı ve bakımlarını yaptı. Yakınlarının mezarlarına gerçekleştirilen ziyaret sırasında dualar okundu.