Arnavutköy'de mezarlıklarda bayram öncesi yoğunluk

Arnavutköy'de mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, yakınlarının mezarları başında dua etti.

Arnavutköy'de mezarlıklarda bayram öncesi yoğunluk
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Arnavutköy’de mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, yakınlarının mezarları başında dua etti.

Arnavutköy’de bulunan Haraççı Mezarlığı’nda bayram öncesi yoğunluk oluştu. Vatandaşlar hayrat çeşmelerinden doldurdukları sularla yakınlarının mezarlarını suladı ve bakımlarını yaptı. Yakınlarının mezarlarına gerçekleştirilen ziyaret sırasında dualar okundu.

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