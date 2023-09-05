Arnavutköy'de modelini beğendiği okul çantasını böyle çaldı

Arnavutköy'de bir kırtasiye dükkanına giren kadın vitrinde asılı olan çantalardan modelleri inceledi. Beğendiği modeli çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Arnavutköy'de modelini beğendiği okul çantasını böyle çaldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Arnavutköy’de bir kırtasiye dükkanına giren kadın vitrinde asılı olan çantalardan modelleri inceledi. Beğendiği modeli çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, dün Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bulunan bir kırtasiye dükkanında gerçekleşti. Dükkana bebek arabasıyla gelen kadın vitrinde asılı olan çantaların modellerini inceledi. Kısa süre sonra beğendiği modellerden birini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı