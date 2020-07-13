Sevgilisine şiddet uygulanan Ozan Güven’e hapis istemi

Oyuncu Ozan Güven hakkında eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Güven’in ‘hakaret’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 13,5 yıla kadar hapsi istendi.

Oyuncu Ozan Güven’in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, Güven’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında, şiddet uyguladığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Ozan Güven ‘şüpheli’, Deniz Bulutsuz ‘müşteki’ olarak yer aldı. İddianamede, şüpheli Güven’in ‘hakaret’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıldan 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ozan Güven’in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkında başlatılan soruşturmada ise savcılık, şüpheli Bulutsuz’un eyleminin ‘basit yaralama’ kapsamında kalması nedeniyle dosyayı uzlaştırma büroya gönderdi.

Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz’un ‘müşteki-sanık’ olduğu bir diğer dosyada ise savcılık, Güven hakkında ‘yağma’, Bulutsuz hakkında ise ‘basit tehdit’ suçlarından takipsizlik kararı verdi.

Savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Şüpheli Güven, iddianame kabul edildiği takdirde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.