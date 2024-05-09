Silivri'de Çiftçilere Yerli ve Milli Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün başlattığı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında önemli bir etkinliğe imza attı. "İstanbul İçin Yağlı Tohum Ayçiçek - Yerli ve Milli Çeşit Projesi" adı altında yerli ve milli ayçiçek tohumları, Silivri’deki çiftçilere %75 hibe destekli olarak dağıtıldı.

Etkinlik, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi ve İlçe Müdürü Nuri Ertuğrul ile teknik personelin katılımıyla çiftçilere tohumlar teslim edildi. Bu proje ile çiftçiler, yüksek verimli ve hastalıklara karşı dirençli yerli tohumlarla tarımsal üretimlerini artırma fırsatı bulacak.

İlçe Müdürü Nuri Ertuğrul, yapılan dağıtımın Silivri’deki tarım faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını ve çiftçilerin üretim kapasitelerini önemli ölçüde artıracağını belirtti. Projenin amacının, yerli üretimi teşvik etmek ve tarımsal kalkınmayı desteklemek olduğunu vurguladı.