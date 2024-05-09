Silivri Eğitim İş'ten 'Eğitimde Şiddet Yasası' İçin Resmi Talep

Silivri'deki eğitim emekçileri, "Eğitimde Şiddet Yasası"nın bir an önce yasalaşması gerektiğini vurgulayarak, eğitim çalışanları ve öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmeleri için acil eylem çağrısında bulundular. Silivri Eğitim İş, mevcut eğitim ortamında artan şiddet vakalarına dikkat çekti ve bu durumun eğitim emekçileri ile öğrenciler üzerinde yarattığı endişe ve korku atmosferine karşı çıkıyor.



Bu kapsamda, sendika 8-9 Mayıs tarihlerinde bir eylem düzenleyerek, eğitim çalışanlarını iş yerlerine siyah giysi giyip, kokart takarak gitmeye davet etti.