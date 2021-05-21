Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle Taksim istasyonu geçici olarak kapatıldı. M2 Yenikapı-Hacıosman hattında seferler Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle Taksim istasyonu geçici olarak kapatıldı. M2 Yenikapı-Hacıosman hattında seferler Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle Taksim istasyonu geçici olarak kapatıldı. M2 Yenikapı-Hacıosman hattında seferler Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
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Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle Taksim istasyonu geçici olarak kapatıldı. M2 Yenikapı-Hacıosman hattında seferler Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
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