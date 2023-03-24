Bağcılar'da çıkan çatı yangını çevredeki 3 binaya sirayet etti

Bağcılar’da bir apartmanın çatısında çıkan yangın bitişik nizamda bulunan 3 çatıya daha sirayet etti. Olayda, ölen ya da yaralanan olmazken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın 00.30 sıralarında Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2216 Sokak’ta çıktı. 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri de yangına müdahaleye başladı. Çatıdan yükselen alevler müdahale sırasında bitişik nizamda bulunan 3 binanın çatısına daha sirayet etti. Toplamda 4 binanın çatısında maddi hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.