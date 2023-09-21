Bahçelievler Belediyesi'nden işçilere yüzde 80 zam

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Temizlik İşleri, Makine İkmal Bakım ve Onarım, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nde çalışan 730 personel, birim müdürleri ve yöneticilere yemek verdi. Belediye’nin atölyeler yerleşkesinde düzenlenen yemekte belediye işçilerine emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Bahadır, personele yüzde 80 zam müjdesi verdi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, belediye çalışanlarıyla yemekte bir araya geldi. Belediye’nin atölyeler yerleşkesinde açık alanda düzenlenen yemeğe Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri, Makine İkmal Bakım ve Onarım, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nde çalışan 730 personel, birim müdürleri ve yöneticiler katıldı.

Yemekte konuşma yapan Başkan Bahadır, Bahçelievler sakinlerinin belediye çalışmalarından yüzde 90’ın üzerinde memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu memnuniyetin oluşmasında en büyük desteğin belediye çalışanları tarafından sağlandığını belirten Dr. Hakan Bahadır, “Biz büyük bir aileyiz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerin en büyük bölümünü, zorluğunu çalışanlarımız üstlenmektedir” dedi.

“İşini en iyi yapanı alnında öperim”

Konuşmasında personele zam müjdesi de veren Dr. Hakan Bahadır şöyle devam etti:

“Emekleriniz ve yaptığınız hizmetler için çok teşekkür ederim. Vatandaşımıza en iyi hizmet edeni, işini en iyi yapanı alnında öperim. İşini en iyi yapan, benim en iyi arkadaşımdır, en iyi kankamdır. Sorumluluğumuz var. İlk önce Allah’a sonra halka karşı sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu yerine getirmek için el birliğiyle mümkün olduğunca iyi çalışmalıyız. Yapacağımız şey budur. Şu anda İstanbul’da büyük şehirle birlikte 40 belediye bulunuyor ve bu 40 belediye içinde en fazla zam veren ilk üç belediyeden birisiyiz. Personelimize yüzde 80 zam verdik. Helali hoş olsun. Güle güle harcayın. Amacımız çalışma saatlerinde arkadaşlarımızın mutlu, huzurlu bir şekilde işlerini yapmaları ve mesaileri bittiğinde yine huzurlu, mutlu bir şekilde evlerine gitmeleridir. Benim başarımın arkasında siz varsınız. İyi ki varsınız”

Belediye çalışanları da kendilerine İstanbul’da en iyi zam farkı veren belediyelerden biri olan Bahçelievler Belediyesi’nde çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Çalışanlar Başkan Hakan Bahadır’a teşekkür ettiler ve çiçek verdiler.