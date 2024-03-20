Bakan Uraloğlu, Şeyh Edebali Türbesi'nde dua etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmanlı Devletinin manevi kurucusu Şeyh Edebali’nin türbesini ziyaret ederek dua etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 16 yıl önce yapımına başlanan 32 kilometrelik Bilecik-Yenişehir kara yolunun açılışını yapmak üzere Bilecik’e geldi. Açılış sonrası Bilecik Valiliği, AK Parti Bilecik İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Uraloğlu, ardından esnaf ziyareti yaptı. Öğle namazını merkez Şerifpaşa Camiinde kılan Bakan Uraloğlu, ardından Şeyh Edebali Türbesi’ne geçti. Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi’nin kayınpederi, aynı zamanda Osmanlı Devletinin manevi kurucusu Şeyh Edebali’nin türbesinde dua eden Bakan Uraloğlu’na Valilik personeli Engin Beyce eşlik etti. Beyce’den Şeyh Edebali Yerleşkesi hakkında bilgi alan Uraloğlu, Bozüyük ilçesine geçti.